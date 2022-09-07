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В Тюмени запускают новое бьюти-тревел шоу "Я самая"

Общество, 19:35 07 сентября 2022

"Тюменское время" | Фото: "Тюменское время"

Новое бьюти-тревел шоу "Я самая" стартует на "Тюменском времени" 11 сентября в 21 час. В телевизионном проекте девушки получают возможность преобразиться внешне, перезагрузиться внутренне, стать увереннее и побороть свои страхи, сообщает телеканал.

С участницами работает команда топ-специалистов: психолог, стилист, парикмахер, визажист, журналист, фотограф. В финале проекта зрители увидят героинь в новых стильных образах, с новыми эмоциями, взглядами и планами на жизнь.

Команда шоу "Я самая" уже побывала в нескольких городах России: проект проходил в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Тюмени.

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# Тюменское время , шоу

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