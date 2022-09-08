Эксперты оценили эффективность работы социальных служб со сложными семьями в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область – флагман в сфере профилактики социального сиротства. С такой оценки начала круглый стол "Повышение эффективности предоставления социальных услуг семьям и детям в Тюменской области и Уральском федеральном округе: опыт регионов" его модератор, координатор ресурсного центра АНО "Партнерство каждому ребенку" (Санкт-Петербург), преподаватель, психолог Ксения Богомазова.

Два года, когда организация "Партнерство каждому ребенку" впервые приехали в Тюмень, был инициирован проект по эффективности услуг для семей с детьми.

"В Тюменской области все было достаточно хорошо, но всегда есть, куда расти, - пояснила она в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия". - Всегда есть задача по улучшению самочувствия семей, самих специалистов, готовых работать в этой отрасли. Это тоже большая задача. Мы хотели посмотреть в чем есть потребность, как расширять количество этих услуг, технологий, делать специалистов социальной сферы более компетентными, чтобы, когда семья приходит и говорит о своих трудностях и проблемах, специалист мог бы на это ответить. Сегодня мы подводим промежуточные итоги, планируем будущее".

Тюменская область, по оценке специалистов АНО "Партнерство каждому ребенку" – это тот регион, где система социальной работы с семьями отлажена, где есть результаты, специалисты, достаточный опыт, чтобы работать и развиваться дальше.

По словам директора тюменского центра "Семья" Елены Перминовой, число детей-сирот на количество проживающих в нашем регионе стабильно последние сто лет.

"Это вечная тема - сиротство, - как бы ни было развито общество, - пояснила она. – Причины разные – от несчастных случаев, в которых погибли родители, до асоциального поведения, при котором они утрачивают родительские права. Сейчас в регионе примерно 6 тысяч детей-сирот, и 95 процентов из них проживают в семьях. Большие перемены наступили за последние двадцать лет, изменились подходы к проблеме. Двадцать лет назад у нас было 26 учреждений для детей-сирот и в каждом находилось от 100 до 200 детей. Считалось, что государство их воспитает, и потом они все станут активными членами общества. Сейчас у нас только пять таких учреждений".

Гарантом правильного курса региона, по мнению уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова, остается то межведомственное сотрудничество, которое в субъекте отработано до мелочей.

"И оно существует у нас не на бумаге, - подчеркнул он. – Оно на деле, на уровне межличностного общения. Пока бумага придет, мы уже организуем определенные действия, встречу с семьей. Предыдущий уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова назвала Тюменскую область регионом социальных технологий будущего. И целью всех этих проектов и технологий является помощь семье. Уникальная технология, например, круглосуточная служба экстренного реагирования. Или банк данных, с которым работает экипаж служба экстренного реагирования. Пока экипаж едет по вызову, он уже смотрит в банке данных, что это за семья, кто уже работал с ней. И люди приезжают вооруженные пониманием того, что нужно сделать", - сказал Степанов.

Борис Олейник