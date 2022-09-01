Он хотел обнять своей любовью всё человечество – к 145-летию Феликса Дзержинского

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 сентября 2022 года исполняется 145 лет со дня рождения советского государственного и партийного деятеля Феликса Эдмундовича Дзержинского. Непреклонная сила воли, решимость, бесконечная преданность народу, Родине и идеям революции, "горячее сердце и холодный ум" - именно этими качествами характеризовали его родные, близкие, сослуживцы и все те, кто лично был с ним знаком.

Созданная Дзержинским и его коллегами ВЧК выросла в одну из наиболее эффективных спецслужб мира. При нем были сформированы прекрасные, героические традиции деятельности органов безопасности, следование которым делает и нынешние наши спецслужбы достойными уважения. Благодаря Дзержинскому было восстановлено почти 10 тыс. км железной дороги, он лично в 1919 году организовывал доставку из Сибири почти 40 млн тонн хлеба и 3,5 млн тонн мяса в голодающие районы страны, а также поставку лекарств в районы, где бушевал тиф.

В 1924 году Феликс Дзержинский стал во главе Высшего совета народного хозяйства СССР. Он становится сторонником развития частной торговли. Активно вел деятельность по развитию металлургической отрасли в стране. Помимо своей чекистской и хозяйственной деятельности, Феликс Дзержинский стал, пожалуй, самым известным борцом с детской беспризорностью в истории нашей страны. Организовал систему воспитательных учреждений (детских домов). "Я хочу бросить некоторую часть моих личных сил, а главное, сил ВЧК на борьбу с детской беспризорностью…, - писал он. - Забота о детях есть лучшее средство истребления контрреволюции. Этим Советская власть приобретает в каждой рабочей и крестьянской семье своих сторонников и защитников, а вместе с тем и широкую опору в борьбе с контрреволюцией…".

Многие из бывших беспризорников потом стали военными, учеными, работниками искусств. Это и Герои Советского Союза, сражавшаяся в годы войны в разведке морской пехоты Екатерина Демина и летчик Николай Матвеев, советский генетик, академик Академии наук СССР Николай Дубинин и многие другие.

Традиции, заложенные "рыцарем революции", легли в основу работы подросткового клуба "Дзержинец", который создан в Тюмени 29 октября 1966 года. Старая водонапорная башня в центре Тюмени стала прибежищем для мальчишек и девчонок из неблагополучных семей. Сюда они приходят с единственной целью: почувствовать себя людьми, ощутить заботу и неравнодушие взрослых к их судьбам.

На здании старого тюменского вокзала, среди других мемориальных табличек была одна, посвященная железному Феликсу: "В марте 1922 года на станции Тюмень находился народный комиссар путей сообщения председатель ВЧК-ГПУ Ф.Э. Дзержинский 1877 г.- 1926 г.". 7 марта 1922 года, возвращаясь из Омска в Москву, Дзержинский сделал остановку в Тюмени. "Когда поезд экспедиции прибыл на станцию Тюмень, я вошел в вагон и там впервые увидел Феликса Эдмундовича Дзержинского, - вспоминал позднее председатель Тюменского отдела ГПУ Студтов. - Я представился, и он по-товарищески поздоровался со мной. Послушав мой доклад о политическом положении в губернии и о последствиях кулацко-эсеровского восстания в 1921 году, председатель ГПУ просил обратить внимание на те населенные пункты, в которых осели бывшие колчаковцы, следить за тем, чтобы контрреволюционные элементы не проникали в советские учреждения с целью дискредитации политики партии по восстановлению промышленности и сельского хозяйства, рекомендовал своевременно вскрывать и ликвидировать нелегальные кулацко-белогвардейские группы и организации".

20 июля 1926 года на пленуме ЦК, посвященном состоянию экономики СССР, Дзержинский произнес двухчасовой доклад, во время которого выглядел больным, в этот же день он скончался от сердечного приступа. После смерти и похорон у Кремлевской стены Дзержинский превратился в застывший образ всегда правого и справедливого чекиста № 1, в грозу контрреволюционеров и спекулянтов и друга советских людей.

Тюменский горсовет присвоил имя Дзержинского бывшей улице Садовой, начинавшейся от реки Туры и пересекавшей главные улицы города – Республики и Ленина. Сегодня улицу Дзержинского реконструируют, чтобы сделать новую пешеходную артерию в историческом центре Тюмени. Уникальность данной улочки в том, что это едва ли не единственное место, где сохранились памятники деревянного зодчества. В сквере Пограничников в Тюмени стоит памятник Феликсу Дзержинскому.