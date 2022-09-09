Три организации среднего профессионального образования Тюменской области вошли в Топ-100 лучших

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Три команды среднего профессионального образования Тюменской области вошли в Топ-100 лучших в рамках деловой программы финала X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), сообщает информационный центр правительства региона.

Награждение прошло в Саранске. Были отмечены команды Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса; Тобольского многопрофильного техникума; Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

Все три учебных заведения реализуют проекты агентства WorldSkills Russia.