  • 9 сентября 20229.09.2022пятница
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Три организации среднего профессионального образования Тюменской области вошли в Топ-100 лучших

Общество, 21:07 09 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Три команды среднего профессионального образования Тюменской области вошли в Топ-100 лучших в рамках деловой программы финала X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), сообщает информационный центр правительства региона.

Награждение прошло в Саранске. Были отмечены команды Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса; Тобольского многопрофильного техникума; Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

Все три учебных заведения реализуют проекты агентства WorldSkills Russia.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# WorldSkills , конкурс , награждение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 09.09.2022Три организации среднего профессионального образования Тюменской области вошли в Топ-100 лучших
20:01 09.09.2022Жителям Тюменской области советуют прививаться одновременно от COVID-19 и гриппа
18:58 09.09.2022Яраги Курбанов напомнил о требованиях и нормах, которые нужно выполнять и учитывать
18:37 09.09.2022В Тюмени управляющий совет школы №88 оставил без изменений правила внутреннего распорядка