В Тюменской области объем платных услуг увеличился на до 12 млрд рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Объем платных услуг увеличился на до 12 млрд рублей в Тюменской области за семь месяцев 2022 г. В целом с начала года их предоставлено жителям региона на общую сумму в 84 млрд 011,8 млн рублей, что на более чем 7 млрд рублей больше прошлогоднего показателя.

Отметим, что в первом квартале объем услуг превышал 11 млрд рублей, а далее - с апреля по июль – уже более 12 млрд рублей. Тогда как в 2021 г. эту отметку удалось преодолеть только в декабре.

Услуги зарубежного туризма в Тюменской области дают самый высокий прирост – они подорожали на 63, 2 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. На другие виды услуг цены выросли в следующих пропорциях: на 15,3 % стали дорожи бытовые услуги, на 12,9 % -культуры, на 12% - пассажирского транспорта, на 11,1% - медицинские, сообщает "Вслух.ру" со ссылкой на данные Тюменьстата.