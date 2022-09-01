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В Тюмени будут готовить врачей-предпринимателей и исследователей

Общество, 12:21 12 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменском медицинском университете стартовала новая образовательная программа подготовки будущих врачей - врачей-предпринимателей, врачей-исследователей. Студенты-медики будут развивать аналитические, управленческие и исследовательские компетенции.

38 студентов, обучающихся по направлению "Лечебное дело", приступили к освоению программы HPSM "Будущее сейчас". Она запущена, сообщается на сайте университета, в рамках стратегического проекта ТМУ "Компетентностная модель образования" программы "Приоритет 2030".

Участники программы научатся разрабатывать новые продукты и технологии, формировать команду для реализации проектов, находить источники финансирования, привлекать индустриальных партнеров и выводить продукт на рынок.

Программа подготовки этих студентов, по словам начальника управления инновационных образовательных форматов и программ Дилары Исаковой, имеет существенные отличия по сравнению с остальным потоком. "Все дисциплины по специальности "Лечебное дело" они освоят в полном объеме, - пояснила она. - Помимо этого, для них организуют мастер-классы и проектные сессии. Будут реализованы программы дополнительного профессионального образования, чтобы студенты могли освоить компетенции исследователя – предпринимателя по основам проектной деятельности, научным, клиническим исследованиям, основам статистики, введение в медицинские информационные системы. Мы будем работать также над субъектными компетенциями обучающихся".

Занятия станут вести преподаватели ТМУ и приглашенные специалисты. Студентов планируется активно подключать к реализации научно-исследовательских проектов вуза.

После освоения программы выпускники получат диплом о высшем образовании и сертификаты-свидетельства о дополнительном профессиональном образовании.

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# Тюменский медицинский университет

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