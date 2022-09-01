Расписные прялки, домотканую ткань и советский хрусталь можно купить в тюменской ретролавке

| Фото: https://vk.com/id425548519 | Фото: https://vk.com/id425548519

Вещи дореволюционного и советского периодов можно приобрести в ретролавке "Находка" в Тюмени. Предметами времен СССР интересуется в основном молодежь.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала хозяйка лавки Ольга Мадар.

"Мы с мужем Владимиром Макаровым сначала собирали старинные вещи дома, у нас была небольшая коллекция, потом места уже было мало и решили открыть лавку. "Находка" работает уже восемь лет", - добавила она.

Ольга с Владимиром постоянно ездят в экспедиции по российским городам, ищут и собирают разные вещи, что-то им приносят люди.

“В 2022 году объезжали Центральную Россию - Нижний Новгород, Ветлуга, Сарья, Чебоксары и ближайших соседей - Екатеринбург и Челябинск. Находок было немного, но они были очень ценные. Нашли в хорошем состоянии расписные прялки, домотканую ткань. Сейчас ведем поиски русских народных костюмов, но, к сожалению, таких вещей сохранено мало", - отметила Ольга.

В лавке "Находка" можно найти товар на любой вкус. Здесь представлены новогодние и детские игрушки, дорожные сумки, чемоданы, саквояжи, вещи, обувь, настенные ковры, ткани, открытки, посуда, мебель, предметы быта и интерьера, кухонные аксессуары. Вещи из ретролавки расходятся хорошо.

"Наибольшим спросом пользуются книги, посуда, часто спрашивают хрусталь. Предметами эпохи СССР интересуются не столько люди, которые жили в то время, а в основном молодежь. Много предметов того времени в хорошем и рабочем состоянии. Люди ценят сейчас соотношение цены и качества. Качественнее тех вещей пока ничего нет. Вафельницы, орешницы того времени в современном мире и не найти", - пояснила Ольга.

Есть в лавке постоянные клиенты — ценители эксклюзива, поступают частные заказы.

"Старинная мебель пользуется спросом для оформления домов и коттеджей. Работали с рестораном "СибирьСибирь". Для декора нашли им 100 самоваров, собирали их по всей России", - подытожила Ольга.

Посмотреть товар можно на странице в Вконтакте.

Ирина Шемякина