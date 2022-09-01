В Тюмени инспекторы ДПС надели наручники на пьяного водителя Daewoo Nexia

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя с признаками опьянения задержали на ул. Широтной, 199 в Тюмени инспекторы ДПС 12 сентября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

37-летний тюменец за рулем Daewoo Nexia вел себя агрессивно и оказал неповиновение полицейским. На него надели наручники, но он продолжал сопротивляться.

Тюменец требовал, чтобы его отпустили в автомобиль взять сигареты, на самом же деле он попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД оформили на нарушителя административные материалы.