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В честь дня рождения ТюмГУ тюменцы пробегут по набережной 1 тыс. 930 метров

Спорт, 10:05 14 сентября 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Праздничным забегом по набережной отметят в областном центре день рождения Тюменского государственного университета. 16 сентября ТюмГУ исполняется 92 года, в честь этого события в 19 часов будет дан старт традиционному забегу.

Как сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, участникам предстоит преодолеть дистанцию в 1 тыс. 930 м, что символизирует год основания вуза.

Организаторы подчеркивают, что на старте к студентам и преподавателям могут присоединиться все желающие, независимо от возраста. Заявки на участие уже подали более 200 тюменцев. Возглавит забег заслуженный мастер спорта России, призер чемпионата мира Денис Кудрявцев.

Чтобы принять участие в праздничном забеге, необходимо до 15 сентября включительно зарегистрироваться по ссылке. В день старта на набережной регистрация начнется за час до начала забега.

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# забег , ТюмГУ

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