Около трех тысяч деревьев высадили в Тюмени за сентябрь
Почти 3 тыс. саженцев высадили в Тюмени осенью специалисты МКУ "ЛесПаркХоз", сообщает городская администрация. Посадки проходят на землях, свободных от инженерных сетей и в местах создания новых зеленых зон.
Так, на прошлой неделе около 800 деревьев и более 2 тыс. кустарников высадили на улицах Монтажников, Малой Боровской, а также в сквере Пограничников и на Сказочном бульваре.
Контрактом предусмотрена гарантия на приживаемость: два года для лиственных и три – для хвойных деревьев.
После высадки молодым растениям требуется специальный уход, который обеспечивает подрядчик: обильный полив, прополка и рыхление, обрезка крон, удаление поросли.