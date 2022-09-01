Около трех тысяч деревьев высадили в Тюмени за сентябрь

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Почти 3 тыс. саженцев высадили в Тюмени осенью специалисты МКУ "ЛесПаркХоз", сообщает городская администрация. Посадки проходят на землях, свободных от инженерных сетей и в местах создания новых зеленых зон.

Так, на прошлой неделе около 800 деревьев и более 2 тыс. кустарников высадили на улицах Монтажников, Малой Боровской, а также в сквере Пограничников и на Сказочном бульваре.

Контрактом предусмотрена гарантия на приживаемость: два года для лиственных и три – для хвойных деревьев.

После высадки молодым растениям требуется специальный уход, который обеспечивает подрядчик: обильный полив, прополка и рыхление, обрезка крон, удаление поросли.