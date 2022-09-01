Выставка деревянной скульптуры откроется в Викулово Тюменской области

| Фото: пресс-служба администрации Викуловского района | Фото: пресс-служба администрации Викуловского района

Выставка "Грани мастерства" Алексея Котлярова откроется в Викуловском краеведческом музее 26 сентября. Посмотреть экспонаты можно будет до 1 марта 2023 года, сообщает пресс-служба администрации района.

"Скульптура для меня, как часть моей сущности, где бы я ни перемещался во времени и пространстве, ее притягательная сила настолько влечет и поглощает меня, что порой, мне кажется, что весь путь моей жизни можно измерять моими изваяниями", - рассказал Алексей Котляров.

Мастер вдохновляется мифологией и историей. Выставка представляет многофигурные композиции. Гости музея смогут увидеть в воплощенных в дереве бурлаков на Волге, воинов Ледового побоища, участников последней дуэли Пушкина. Мастер передает не только выражение лиц, но и жесты персонажей, разворот тел, динамику движения фигур.