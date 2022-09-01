В Ишиме девять семей получили ключи от долгожданных квартир

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Девять семей из категории малоимущих стали обладателями собственных квартир на ул. Григорова в Ишиме. Эта социальная категория ждала своей очереди в течение 30 лет.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель главы города по имуществу Олег Афонасьев.

Сейчас в очереди состоят около 600 человек, она сократилась с 800 после обновления, когда участники программы официально через органы социального обслуживания населения подтвердили статус нуждающихся в жилых помещениях. 87 очередников не смогли этого сделать.

По словам Олега Афонасьева, в 2022 году были выделены 22 млн рублей на приобретение квартир впервые с 2005 года. До того учет также велся, но в жилищном кодексе РСФСР обязанность по выделению бюджетных ассигнований была возложена на Российскую Федерацию, правда, средства государством не выделялись. В 2005 году эта обязанность легла на плечи органов местного самоуправления. Но в Ишиме до текущего года не было возможности удовлетворить потребности малоимущих граждан в жилье.

"В сентябре после защиты муниципального бюджета станет ясно, будут ли согласованы запрошенные на дальнейшее приобретение квартир средства. Вопросом выделения квартир очередникам из числа малоимущих город занялся вплотную", - пояснил замглавы.

Олег Афонасьев рассказал, что за последние годы квартиры выделили всем жертвам политических репрессий, ветеранам боевых действий на территории других государств, пока еще состоят на учете ветераны боевых действий на территории Северного Кавказа.

"По возвращении ребят из зоны специальной военной операции будем также ставить их на учет как ветеранов боевых действий, потому что в федеральный закон внесли соответствующие изменения. Обеспечение их жильем будет идти за счет средств областного бюджета", - сказал Афонасьев.

Полностью закрыт вопрос по выделению жилья ветеранам Великой Отечественной войны, участникам и вдовам погибших. В 2022 году новым жильем обзавелись несколько десятков ишимских семей. 18 квартир получили дети-сироты, а также инвалиды первой и второй групп, переселенцы из ветхого жилья. 83 молодым семьям выдали сертификаты, с помощью которых они смогут улучшить свои жилищные условия. Замглавы подчеркнул, что реализация социальных программ будет продолжена.

Инна Кондрашкина