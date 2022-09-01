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Тюменцев приглашают на экскурсии в деревню ездовых собак

Общество, 08:42 23 сентября 2022

из сообщества "База отдыха "Кулига-парк" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "База отдыха "Кулига-парк" во ВКонтакте

Экскурсии в деревню ездовых собак "Быстрые лапы" организуют в "Кулига-парке" в Тюмени.

Гости могут ознакомиться с историей Крайнего Севера и увидеть жизнь настоящих ездовых собак, принять участие в снаряжении упряжи, погладить животных и сделать фото с ними на память.

Забронировать экскурсию можно по телефону: 56-20-80. Встречи проводятся в 13, 14, 15 и 16 часов. Оплатить экскурсию можно пополнив свой ski-pass на сумму 250 рублей через мобильное приложение "Кулига-Парк", либо на кассе, расположенной на входе в базу отдыха.

Режим работы: со вторника по воскресенье. Возрастное ограничение: 6+.

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# собаки , экскурсии

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