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Центр перспективных исследований ТИУ зарегистрировали в системе Российского научного фонда

Общество, 09:32 23 сентября 2022

отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Центр перспективных исследований и инновационных разработок Тюменского индустриального университета зарегистрирован в информационно-аналитической системе Российского научного фонда. Это открывает новые возможности перед научными коллективами вуза и сторонними организациями, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

"Это позволит использовать научное оборудование центра при реализации исследовательских проектов, подаваемых на конкурс на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию "Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня"", — отметили в пресс-службе вуза.

Центр перспективных исследований и инновационных разработок Тюменского индустриального университета работает в таких направлениях, как создание высокопрочных конструкционных материалов, палеоэкология и мониторинг геосистем Западной Сибири, продовольственная безопасность в регионах Арктики и субарктики, разработка новых методов определения характеристик грунтов и других.

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# гранты , ТИУ

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