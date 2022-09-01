За отсутствие ПЦР-теста в Тюмени на 7 тысяч 500 рублей оштрафовали туриста

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На 7 тыс. 500 рублей Ленинский районный суд Тюмени оштрафовал 66-летнего мужчину за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, в мае он прибыл на территорию РФ из Колумбии. На едином портале госуслуг отсутствовала информация о вакцинации туриста против COVID-19 в течении последних 12 месяцев.

Также мужчина не выполнил обязанность по предоставлению сведений о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев или вакцинации в последние 12 месяцев в течении трех календарных дней со дня прибытия в РФ.

В суде он пояснил, что ПЦР-тест он сдал в стране вылета, однако он не знал, что информацию необходимо предоставить в Роспотребнадзор. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа.