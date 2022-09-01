Тюменцы проявили себя в образовательном проекте от Росмолодежи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители Тюменской области проявили себя в третьем сезоне программы "Голос Поколения" от Росмолодежи. В Солнечногорске они показали хорошие результаты на полосе препятствий "Гонка героев", посетили Истринскую сыроварню и получили рекомендации от экспертов, пишет Мегатюмень.

По словам организаторов, "Голос Поколения" — это программа для молодых лидеров, руководителей и всех тех, кто работает с командами. В течение года участники пройдут четыре обучающих модуля для лидеров и руководителей, отработают знания на практике.

Планируется отработать такие ключевые темы, как лидерство, клиентоцентричность, управление проектами, развитие мышления. Между очными встречами предусмотрена межмодульная работа, где упор сделан на практику. Спикерами станут эксперты, которые имеют практический опыт по изучаемым темам.