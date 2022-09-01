  • 24 сентября 202224.09.2022суббота
  • USD58,1006
    EUR56,4751
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы проявили себя в образовательном проекте от Росмолодежи

Общество, 15:48 24 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители Тюменской области проявили себя в третьем сезоне программы "Голос Поколения" от Росмолодежи. В Солнечногорске они показали хорошие результаты на полосе препятствий "Гонка героев", посетили Истринскую сыроварню и получили рекомендации от экспертов, пишет Мегатюмень.

По словам организаторов, "Голос Поколения" — это программа для молодых лидеров, руководителей и всех тех, кто работает с командами. В течение года участники пройдут четыре обучающих модуля для лидеров и руководителей, отработают знания на практике.

Планируется отработать такие ключевые темы, как лидерство, клиентоцентричность, управление проектами, развитие мышления. Между очными встречами предусмотрена межмодульная работа, где упор сделан на практику. Спикерами станут эксперты, которые имеют практический опыт по изучаемым темам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# молодежь , Росмолодежь , социальные проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 24.09.202225 сентября - события дня
17:35 24.09.2022Тобольск наградили за сохранение реликтовой трехвековой сосны
16:53 24.09.2022Тюменских школьников бесплатно учат создавать нейросети и роботов
16:21 24.09.2022Три арт-резиденции открылись в музеях Тюмени и Тобольска