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В Тюменской области подключат еще 378 камер видеонаблюдения в 2023 году

Общество, 12:35 26 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Установить еще 378 камер видеонаблюдения и подключить их к комплексу "Безопасный город" в Тюменской области планируется в 2023 году. Сейчас в регионе работает 4 тыс. 413 видеокамер, сообщает информационный центр правительства области.

В Тюмени в следующем году установят 114 камер, в Ишиме - 82, в Заводоуковске - 35, в Тобольске - 16, в Ялуторовске - 12, в районах региона - 119. Камеры будут на перекрестках, мостах, дворовых территориях, объектах прокуратуры, больницах, парках и скверах.

Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" призван обеспечить функционирование общей системы видеонаблюдения на территории региона. Основные задачи — регистрация событий и хранение записей для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Напомним, в 2021 году было подключено 126 камер, с начала 2022 года — 489.

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# видеонаблюдение , камеры видеонаблюдения , программа «Безопасный город»

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