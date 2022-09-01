50 китайских студентов приедут в Тюмень изучать медицину

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Международный проект по обучению студентов из Китая запускают в Тюменском ГМУ с 1 октября. К учебе приступят по программам специалитета "Стоматология" и "Лечебное дело" 50 китайцев, сообщает пресс-служба вуза.

Учебный процесс пройдет на четырех языках: русском, английском, китайском и латинском. Первые три курса занятия будут проходить на английском языке. За это время студенты изучат другие языки. Главной особенностью для иностранных студентов станут предметы на латыни, которую не изучают в медицинских университетах Китая. Это повысит востребованность будущих медиков, как на отечественном, так и на международном рынке труда.

Обучающиеся будут проживать в общежитии, которое откроется в начале октября после масштабной реконструкции.

Чтобы обеспечить высокое качество образования, преподаватели вуза проходят специальную подготовку.

"Мы начинаем великое дело, - отметил куратор группы студентов из Китая Нин Кэ. – Это уникальный проект. Впервые в истории российско-китайского сотрудничества китайские студенты приедут в Тюмень изучать медицину. В Китае врач - это святая профессия. Конечно, работа с ними потребует от преподавателей большого терпения, но я уверен в успехе".

Проект ТюмГМУ нацелен на усиление международного сотрудничества в образовательной, научной деятельности и медицинской практики. Он реализуется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030".