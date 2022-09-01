Цифровая независимость

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

ГК "Астра" обеспечивает технологический суверенитет России

Все больше российских компаний стало с интересом присматриваться к отечественной операционной системе Astra Linux и продукции ГК "Астра". Ведущий игрок IТ-сектора участвовал в Тюменском Промышленно-энергетического форуме TNF 2022, который традиционно дает хорошую базу для нового витка развития каждого, кто является частью этого делового события.

Ощутила эти веяния и ГК "Астра", называя прорывным 2021 год, когда компания впервые представила свои возможности в Тюмени на TNF. На рынке вендор работает с 2008 года, и считается одним из лидеров информационных технологий в области разработки системного и инфраструктурного программного обеспечения, в том числе операционной системы семейства Astra Linux и платформ виртуализации.

О том, что предлагает ГК "Астра" в качестве импортозамещения в период санкционного влияния Запада, рассказал генеральный директор Илья Сивцев.

– В экосистему Astra Linux сейчас входит более 4 тысяч партнерских программных и аппаратных решений, часть из них можно успешно применять в различных отраслях, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры, промышленных предприятиях, нефтегазовой отрасли, – объяснил он.

11 продуктов компании формируют единую систему базового программного обеспечения, как у Microsoft или Red Hat, которые имеют единый облик и составляют фундамент для информационной системы любого корпоративного заказчика. Помимо операционной системы Astra Linux, ГК "Астра" предлагает различные программные решения, которые уже доступны госорганизациям, органам власти и бизнесу в регионах.

В компании сформированы экспертные команды, способные, например, при внедрении ОС Astra Linux обеспечить полноценную и корректную работу даже тех программ, которые изначально создавались только под Microsoft Windows.

Переход на отечественное

ГК "Астра" усиливает свою деятельность по импортозамещению информационных технологий в регионах. По мнению Ильи Сивцева, есть три базовых преимущества.

– Первое – это информационная безопасность. Компания занимаемся разработкой уникальных средств защиты информации, операционная система Astra Linux со встроенными СЗИ имеет сертификаты трех основных регуляторов: Минобороны, ФСТЭК, ФСБ России. Наши средства защиты на платформенном уровне обеспечивают безопасность любых информационных систем, в том числе критических.

Второе преимущество – санкционная независимость. Это было важно всегда, но стало особо актуально после февраля 2022 года. Речь идет о тех угрозах, с которыми крупный бизнес или государственные органы власти должны считаться.

Третье – это общая стоимость владения и сопровождения продуктов и тут у западных производителей в результате получается выше, чем у нас.

В рамках форума TNF 2022 состоялся круглый стол "Опыт крупнейших потребителей РФ в ипортозамещении ПО и оборудования: победы, барьеры, планы". Его участники, представители крупнейших нефтегазовых компаний, ведущих госкорпораций страны и ИТ-производители, пришли к выводу, что актуальность перехода на отечественный продукт в сфере высоких технологий только возрастает. Это обусловлено стремлением компаний к безопасности, надежности и технологической устойчивости. Общепризнано, что сегодня ГК "Астра" оказывает лучший сервис техподдержки среди производителей отечественных операционных систем.

Как сегодня ГК "Астра" позволяет заказчику достичь технологической независимости, участникам форума рассказал директор по маркетингу Александр Гутин.

– Группа "Астра" позволяет перевести бизнес-процессы организации на отечественные решения. В кооперации с производителями аппаратного обеспечения, начиная с электронной компонентной базы и процессоров, мы получаем полностью отечественную инфраструктуру, так называемый ПАК – программно-аппаратный комплекс, который произведен в России. Он безопасен с точки зрения защиты информации и позволяет организации решать ее инфраструктурные задачи. Самое главное, что вокруг продуктов создается экосистема российских производителей, – подчеркнул Александр Гутин.

Молодые кадры

С кадровым дефицитом компания успешно справляется. По словам Ильи Сивцева, нехватка сотрудников ощущалась всегда, однако в этом году ситуация лучше, чем в декабре 2021 года.

– Уход крупных международных компаний с российского рынка так или иначе лишил работы части IT-специалистов. А мы ставим интересные задачи, мы – амбициозные, у нас перспективное видение наших продуктов, поэтому работать у нас специалистам IT-сферы интересно. Мы нанимаем порядка 70 человек в месяц, часть из них – студенты последних курсов, либо выпускники вузов. У нас есть программа наставничества – система похожа на ту, что работала в Советском Союзе. Мы прикрепляем студентов к опытным сотрудникам, на которых возлагается ответственность за то, чтобы новичок влился в команду. В настоящее время в штате компании более 850 разработчиков и специалистов техподдержки. В планах до 2025 года увеличить количество технических специалистов втрое. На местах, в регионах, компания нанимает инженеров, которые помогают интегрировать ее продукты непосредственно с заказчиком, – объяснил генеральный директор ГК "Астры".

Офисы в регионах

Илья Сивцев рассказал также о работе компании в регионах, отметив, что было бы здорово открыть офисы во всех субъектах федерации. Пока они действуют там, где либо существует разница во времени, либо есть большой кадровый потенциал. На данный момент офисы компании открыты, помимо Москвы, во Владивостоке, Крыму, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Однако набор сотрудников идет во всех российских регионах, Тюменская область – не исключение, здесь есть люди, которые работают в компании в условиях хоум-офиса.

– Когда в регионе набирается около десятка человек, для их удобства организуем помещение. Одновременно появляется HR-специалист, который ответственен в этом регионе за развитие кадрового потенциала, привлечение сотрудников из вузов или профильных компаний, – отметил генеральный директор ГК "Астра".

Сотрудничество с Тюменской областью

– Мы прорабатываем возможности взаимодействия с Тюменской областью с точки зрения поставок нашей продукции в различные ведомства и организации. Регион нам интересен, и мы хотим усилить здесь наши позиции. Поскольку компанию отличают большие амбиции, мы готовы к новым форматам взаимодействия. К примеру, для организации серьезного уровня технической поддержки понадобятся профессионалы, которые будут работать именно в Тюменской области. Я искренне хочу, чтобы в регионе, который люблю, была бы представлена наша группа компаний, – подчеркнул Илья Сивцев.

По его словам, основная цель ГК "Астра" – построить такого российского национального чемпиона, чьи продукты будут основными по применению в РФ и дружественных странах, будут востребованными и конкурентоспособными, наравне с такими компаниями, как Microsoft или Red Hat на территории других государств.

Информация предоставлена ООО "РусБИТех – Астра"

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Видеоролик предоставлен ООО"РусБИТех- Астра"

Анна Горлач