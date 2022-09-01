Тюменцы напишут Всероссийский экономический диктант на двух площадках ТИУ

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Тюменский индустриальный университет станет площадкой Всероссийского экономического диктанта в Тюмени 11 октября. В 2022 году тема диктанта - "Сильная экономика – процветающая Россия!". Как сообщает пресс-служба вуза, акция пройдет во всех регионах в офлайн и онлайн-форматах.

Экономический диктант-2022 напишут не только учащиеся и студенты, но и учителя, преподаватели вузов, специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и многие другие.

Задания составлены для двух категорий: учащихся 9-11 классов, а также для студентов и всех желающих. В 2022 году диктант посвящен вопросам экономической истории России, памятным историко-экономическим датам и современным экономическим процессам.

Все написавшие диктант получат сертификат. Набравшие 85 баллов и более и награждаются дипломом. Площадки акции расположены по адресам: студенты и другие участники — ул. Мельникайте, 70, ауд. 304; школьники — ул. Республики, 47, ауд. 410. Начало - в 11 часов 30 минут.