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Тюменский психолог рассказала о причинах и последствиях буллинга

Общество, 11:42 01 октября 2022

telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Как справиться с травлей и чем отличаются буллинг, моббинг и хейзинг, рассказала родителям школьников ведущий психолог регионального центра "Семья" Евгения Писарева. Прямой эфир организовала команда "Киберпатруль Тюменской области", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Психолог раскрыла понятия буллинг, моббинг и хейзинг, рассказала в чем их отличие и особенности. Родители также узнали, как действовать, если ребенок столкнулся с каким-то видом травли или сам является агрессором, как противостоять нападкам и когда стоит переходить к крайним мерам по смене класса или школы, если конфликт невозможно урегулировать.

Спикер рассказала также о причинах и последствиях травли. Запись прямого эфира можно посмотреть в группе проекта в соцсети "ВКонтакте".

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# буллинг , киберпатруль

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