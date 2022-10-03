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Более 18 млн рублей украли мошенники у жителей Тюменской области с 26 сентября по 2 октября

Происшествия, 17:35 03 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

60 жителей Тюменской области стали жертвами телефонных и интернет-мошенников с 26 сентября по 2 октября. Преступники похитили более 18 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Наибольшая украденная сумма денег составила 3,7 млн рублей. Тюменке позвонили с неизвестного абонентского номера. Злоумышленник представился сотрудником Банка России и сообщил, что по счету потерпевшей зафиксировали несанкционированное списание средств. Злоумышленник пояснил, что для сохранения денег их необходимо перечислить на указанный им "безопасный счет". Женщина, не подозревая о мошенничестве, через мобильное приложение перечислила на неизвестные счета более 3,7 млн рублей.

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