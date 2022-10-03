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Тюмень впервые приняла Западно-Сибирский тур "Романсиады"

Общество, 17:13 03 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Исполнители из девяти субъектов России впервые собрались на Западно-Сибирский тур XXVI международного конкурса исполнителей русского романса "Романсиада" в Тюмени 1 и 2 октября.

Тюменская земля приняла певцов из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Тюменской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

Своей радостью от проведения "Романсиады" в новом регионе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" поделилась заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств, художественный руководитель конкурса Галина Преображенская.

"Мы давно дружим с Тюменью, этот регион известен своим богатством, историей и людьми. На нашей огромной "Романсиаде" неоднократно пели тюменцы, к примеру, ныне прекрасный педагог музыкального колледжа Александр Федотов", - рассказала она.

Галина Преображенская отметила, что конкурс берет не количеством, хотя в Тюмени собралось много участников. Главное, по ее словам, что после выступления некоторых исполнителей становилось понятно – конкурс состоялся. Он прошел на столь высоком уровне, что трудно будет определить участника, который представит Западную Сибирь в Москве.

Художественный руководитель подчеркнула, что романс всегда современен и является кратчайшим путем к установлению взаимопонимания сердец, душ и интеллектов людей.

"Этот жанр несет всем понятные вещи вне зависимости от возраста, профессии и социального статуса. Человек – коллективное существо, ему обязательно нужен отклик. Он получает его тогда, когда умеет сам раскрыться. В том числе через романс, который нужен всегда, а сейчас особенно", - резюмировала Галина Преображенская.

Напомним, региональные конкурсы - это основа "Романсиады". Здесь проходят предварительные отборы участников, определяются имена тех двенадцати, кто выступит в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, и будет бороться за звание лауреата Московского Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада".

Инна Кондрашкина

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