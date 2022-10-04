Мобилизованные из трех регионов проходят боевое слаживание под Тюменью

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Мобилизованные военнослужащие из Тюменской области, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа проходят боевое слаживание под Тюменью, сообщает информационный центр регионального правительства.

Занятия проходят по технической, медицинской, огневой и тактической подготовке. Среди тренеров - преподаватели ТВВИКУ, а также специалисты силовых ведомств.

По словам заместителя начальника ТВВИКУ по военно-политической работе полковника Михаила Багрова, особое внимание уделяется инженерной подготовке.

"Мужчины взрослые. Все осознают, какие будут стоять задачи, поэтому на каждом учебном месте максимально задают вопросы, проявляют инициативу, тренируясь дополнительно", - сообщил он.

Михаил Багров добавил, что проблем с поступлением вещевого имущества нет. "Последовательно в рабочем порядке переодеваем бойцов в соответствии с погодой. Все у нас есть", - сказал он.