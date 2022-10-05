В сентябре счет "Победа" помог 13 тюменским ветеранам
13 нуждающихся ветеранов получили поддержку за счет средств благотворительного счета "Победа" в Тюмени в сентябре. Всего распределено 208 тыс. рублей, сообщает городская администрация.
Кроме того в сентябре 22 ветерана получили поздравления с юбилеем. Из них 11 человек отметили 95-летие, 10 именинников праздновали 90-летие, еще одному ветерану исполнилось 100 лет.
Помочь нуждающимся ветеранам можно, перечислив средства на благотворительный счет "Победа".
Реквизиты:
ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской совет ветеранов войны и труда.
ИНН 7202065701
КПП 720301001
Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. ТЮМЕНЬ
БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Р/с № 40703810867100000137
Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.