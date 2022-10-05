В сентябре счет "Победа" помог 13 тюменским ветеранам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 нуждающихся ветеранов получили поддержку за счет средств благотворительного счета "Победа" в Тюмени в сентябре. Всего распределено 208 тыс. рублей, сообщает городская администрация.

Кроме того в сентябре 22 ветерана получили поздравления с юбилеем. Из них 11 человек отметили 95-летие, 10 именинников праздновали 90-летие, еще одному ветерану исполнилось 100 лет.

Помочь нуждающимся ветеранам можно, перечислив средства на благотворительный счет "Победа".

Реквизиты:

ПОЛУЧАТЕЛЬ – Тюменский городской совет ветеранов войны и труда.

ИНН 7202065701

КПП 720301001

Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. ТЮМЕНЬ

БИК 047102651

Корр. счет 30101810800000000651

Р/с № 40703810867100000137

Назначение платежа – добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.