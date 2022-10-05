Тобольская спортшкола № 2 названа лучшей в Тюменской области

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Лучшей муниципальной организацией дополнительного образования спортивной направленности в Тюменской области признана детско-юношеская спортшкола № 2 Тобольска.

Отметим, что региональный конкурс физкультурно-спортивных организаций по итогам работы за 2021-2022 год проходил в заочном формате. Участниками стали 24 организации из 12 муниципальных образований региона.

"В прошлом году мы тоже стали первыми. Приятно, что получается держать высокую планку. Без малого 2 тысячи 600 ребят занимаются у нас 12 видами спорта: баскетболом, волейболом, футболом. 74 воспитанника вошли в состав сборных команд региона", - рассказала замдиректора школы Ольга Майорова.

В номинации "Лучшая муниципальная организация дополнительного образования, реализующая дополнительные общеобразовательные программы", самым результативным признан тюменский центр "Вероника".

В номинации "Лучшая организация физкультурно-спортивной направленности, реализующая программы спортивной подготовки" победителем стала спортшкола № 2 Тюмени.

Тобольская ДЮСШ № 2 и центр "Вероника" примут участие в открытом публичном всероссийском конкурсе, который пройдет с 10 октября по 15 ноября 2022 года.