В Тюмени и Ишиме презентуют книгу о трагедии вековой давности

| Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова ВКонтакте | Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова ВКонтакте

Тюменцев и ишимцев приглашают на презентацию новой книги "Двадцать первый. Красная весна: Антология архивных и исследовательских материалов о Западно -Сибирском восстании 1921 года". Мероприятия состоятся 11 октября в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева в Тюмени и 12 октября в музее "Городская управа" в Ишиме, сообщают организаторы.

"Издание посвящено столетию Западно-Сибирского восстания 1921 года. Его задача – дать читателю панорамное представление о трагедии вековой давности, которая по степени потрясения традиционного крестьянского уклада и принесенным жертвам сопоставима для нашего края с событиями Великой Отечественной войны", - пояснил редактор-составитель книги, ученый секретарь Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Геннадий Крамор.

Многие исследования, архивные документы, фотографии, воспоминания публикуются впервые или были малодоступны, добавил он.

Автор вместе с читателем пытается разобраться в причинах вспыхнувшего в начале 2021 года антикоммунистического выступления, которое охватило огромную территорию от Северного Казахстана до Салехарда. Размышляет, почему в советское время говорить о нем считалось неудобным и отчего мятеж не внесли в учебники истории.