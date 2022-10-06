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Роспотребнадзор ответил на 184 вопроса о питании в тюменских школах

Общество, 13:15 06 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

184 вопроса поступило в управление Роспотребнадзора по Тюменской области в рамках всероссийской горячей линии по теме организации питания в общеобразовательных организациях. Самыми частыми стали вопросы о горячем питании учащихся 1–4 классов, поставщиках продуктов и готовых блюд, питании детей с нарушениями в состоянии здоровья.

По теме горячего питания для учащихся 1—4 классов жителей Тюменской области интересовало, могут ли горячие блюда повторяться несколько раз в неделю, какой интервал должен быть между приемами пищи. Эти вопросы составили 19 % от общего числа обращений.

На втором месте по популярности вопросы о поставщиках продуктов и готовых блюд в образовательные организации: наличие информации, условия доставки, разогрев или приготовление блюд. Это 13 % от поступивших вопросов.

Также 13 % — вопросы по организации питания детей с аллергическими заболеваниями, метаболическими нарушениями, ферментативной недостаточностью, болезнями органов ЖКТ, которые требуют особого рациона.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, письменных обращений с жалобами на организацию питания в общеобразовательных организациях во время горячей линии не поступало.

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# Роспотребнадзор , школьное питание

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