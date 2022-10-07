Валерий Фальков: трудно переоценить роль истории в формировании специалистов разных профессий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Роль истории в формировании специалистов неисторических специальностей и направлений сложно переоценить. Ее знание делает человека уникальным, независимо от его основной профессии, формирует его мировоззрение и личность.

Об этом заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на первом национальном форуме преподавателей истории, который проходит в Тобольске 7 октября.

Он отметил, что за последние три года совместно с Российским историческим обществом удалось решить ряд задач. В их числе - увеличение бюджетных мест в вузах для обучения и подготовки преподавателей истории.

"Динамика в последние годы в этом направлении положительная. Но важно обеспечить не только объем, но и гарантировать соответствующее качество преподавания истории", - подчеркнул он.

Валерий Фальков рассказал и о задачах первого национального форума преподавателей истории. Площадка, по его словам, позволяет получить обратную связь от преподавателей, которые непосредственно общаются со студентами, проводят научные исследования, организуют работу кафедр. Она дает возможность обсудить самые насущные, актуальные проблемы, касающиеся исторического образования, исторической науки.

"Абсолютно правильно собраться на первый форум преподавателей историков здесь, в сибирском городе Тобольске, учитывая его значимость и связь с ключевыми историческими событиями нашего государства. Это некогда крупнейший политико-административный центр за Уралом, объединяющий огромные территории, символ большой и великой страны. И здесь мы можем не просто обсудить актуальные вопросы, но и приобщиться к истории этого края", - добавил министр.

Напомним, национальный форум преподавателей истории проходит в Тобольскевпервые. Участие в нем принимают председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский, губернатор Тюменской области Александр Моор, директор Института российской истории РАН, член президиума Российского исторического общества Юрий Петров, а также более 100 представителей ведущих вузов из разных регионов России, руководителей органов власти в сфере высшего образования и молодых ученых.

Форум дал старт профессиональному и общественному обсуждению проекта Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования.

Инна Кондрашкина