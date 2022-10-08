В Тюмени водителей проверяют на трезвость

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошная проверка водителей на трезвость проводится в Тюмени 8 октября. Цель проверки - противодействие пьяному вождению. Ежедневно в областном центре автоинспекторы отстраняют от вождения от 10 до 15 нетрезвых водителей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Также в ГИБДД по Тюменской области отметили, что горожане активно сообщают в полицию о фактах неадекватного и пьяного вождения. На каждый сигнал следует незамедлительная реакция - направляется наряд ДПС.

Отметим, что в выходные на прошлой неделе были задержаны 66 водителей в состоянии опьянения за рулем.