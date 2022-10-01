Преподаватель по техносферной безопасности победила на первом Science Slam в ТИУ

| Фото: отдел меди и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: отдел меди и внешних коммуникаций ТИУ

Битва ученых Science Slam впервые прошла в рамках Университетской лиги в ТИУ. Победителем стала старший преподаватель кафедры техносферной безопасности Алла Загорская, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

"Это мероприятие популярно и любимо во всем мире, и надеюсь, что его проведение станет одной из наших добрых традиций. Такой уникальный формат помогает популяризировать науку, доступно и увлекательно рассказывая о важных и серьезных вещах", - рассказала ректор ТИУ Вероника Ефремова.

Пять участников должны были подготовить 10-минутное выступление, в увлекательной форме рассказать о своем проекте или разработке. Единственный критерий для победы в этом сражении – зрительские симпатии. Лучшего спикера определили исключительно громкостью аплодисментов, которую замерял шумомер.

Лучшей зрители признали старшего преподавателя кафедры техносферной безопасности Аллу Загорскую. Она поделилась со зрителями советом, как взять у природы лучшее и создать металлокаркасы. Ей вручили в подарок пару боксерских перчаток. Алла Загорская представит вуз на региональном этапе.

Добавим, проект по развитию движения Science Slam в вузах был запущен при поддержке Минобрнауки РФ в апреле 2022 года. На разных этапах его реализации запланированы сто университетских слэмов, шесть региональных и один Всероссийский университетский слэм.