В Тюмени реализуют 16 договоров по развитию застроенных территорий и пять по КРТ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 договоров развития застроенных территорий реализуют в Тюмени. Два из них уже завершены, по 14 – идут работы, сообщил заместитель главы города Владимир Третьяков на Западно-Сибирском форуме "Недвижимость-2022, который проходит в Тюмени 11 октября.

"В рамках института застроенных территорий предполагался снос 66 тысяч квадратных метров аварийного жилья и строительство 761 тысячи квадратных метро. На сегодняшний день снесено 100 многоквартирных домов. Работа продолжается – шесть жилых комплексов строятся в разных частях города", - рассказал Владимир Третьяков.

По его словам, институт развития застроенных территории, который реализуется в Тюмени с 2012 года, стал основой для механизма комплексного развития территорий.

"На сегодняшний день – в отношении пяти территорий, площадью в 97,3 гектаров, заключены договоры КРТ. Они предполагают снос более 40 тысяч квадратных метров и строительство более 970 тысяч квадратных метров. По еще трем ведется работа – проведены аукционы. В проработке для принятия решения о КРТ находятся 15 договоров. У каждого договора есть свои особенности. В частности, договор по пилотному проекту на ул. Камчатской в 2021 году был заключен с компанией "ЭНКО". Его особенность в том, что в расселении жителей из аварийных домов участвуют администрация и застройщик на паритетных началах: 33 дома сносит муниципалитет, 31 – застройщик", - уточнил заместитель главы города.

Самым большим участком для КРТ станет район ДОК. На площади 110 га расположено четыре территории, на которых возможно строительство более 900 тыс. кв. м. А в районе ул. Сахалинской и Туристской, если будет принято решение о КРТ, под реновацию отдадут 22 га с предполагаемым объемом строительства - 150 тыс. кв. м.

Западно-Сибирский форум "Недвижимость" проводит в технопарке объединение риэлторов Тюменской области. В некоммерческом партнерстве, организованном в 2003 году насчитывается более 2,5 тыс. участников. Форум проводится ежегодно и является площадкой для общения. В этом году он проходит в очном формате. Для профессионалов отрасли пройдут сессии и обсуждения с участием федеральных и региональных экспертов рынка недвижимости.

Оксана Корнеенкова