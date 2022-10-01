В российских вузах с 1 сентября 2023 года появится обязательный минимум по изучению истории страны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 1 сентября 2023 года во всех российских вузах все студенты вне зависимости от специализации будут изучать "Историю Россию".

Приказом Минобрнауки определено, что этот предмет должен преподаваться в объеме не менее четырех зачетных единиц (в среднем 144 академических часа).

Изменения вносятся в образовательные стандарты по всем специальностям и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета. Объем "контактной работы обучающихся с педагогическими работниками" должен составлять не меньше 80% для очной формы обучения и не менее 40% для очно-заочной и заочной форм.

"Повышенное внимание к изучению истории России в вузах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях, формировать у студентов чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны",— говорится в сообщении Минобрнауки.