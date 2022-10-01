Новостройки в Тюмени чаще всего покупают семьи от 30 до 40 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодые семьи в возрасте от 30 до 40 лет чаще всего покупают квартиры в новостройках в Тюмени. Это основной ипотечный заемщик.

"Это люди которые заводят семьи, имеют стабильный доход, уверенно смотрят в будущее", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель одного из агентств недвижимости Сергей Зайцев.

Среди районов Тюмени можно выделить несколько, новые квартиры в которых пользуются большой популярностью у горожан. Это район, расположенный вдоль Московского тракта, Плеханово, Лесобаза, облик которой сейчас одновременно меняют несколько застройщиков. В основном это комплексные застройки, большие жилые комплексы, на которых развивают социальную, транспортную инфраструктуру. Раньше ярко выраженный спрос наблюдался на новые квартиры в районе Тюменской слободы, но затем объем предложения распространился по городу в целом. Как отмечает Сергей Зайцев, приток покупателей получают разные районы в разные моменты времени: все зависит от того, кто из застройщиков там строит и что там строят.

Представитель агентства недвижимости подчеркнул, что рынок новостроек в Тюмени остается одним из самых привлекательных по РФ и его делают два фактора: большое количество застройщиков, в том числе федеральных, и внушительный объем предложения, который продолжает увеличиваться.

"Рынок новостроек в Тюмени уникален в объеме предложения. В городе очень много застройщиков, есть большая конкуренция. По этой причине не растут цены бешенными темпами. Поскольку есть конкуренция, продукт качественный. Застройщики постоянно соревнуются в том, кто даст больше различных "плюшек" для клиентов, уникальных преимуществ за стоимость квадратного метра", – сказал Сергей Зайцев.

По его словам, многие застройщики со всей России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, приезжают именно в Тюмень, чтобы посмотреть на местный продукт, для того, чтобы увезти наработки и увиденное к себе.

Что касается прогноза цен на новое жилье, то не исключено, что квадратный метр будет не сильно, но расти, считает эксперт. "Так будет, если все сохранится в той точке, которая есть сейчас. Нужно понимать, что квадратный метр в двух форматах – ликвидный и неликвидный. Есть такие объекты как однокомнатная квартира в 30-35 квадратных метров. Они всегда пользуются спросом. Как правило, жилье такого сегмента сильно в цене не снижается никогда. Какие бы кризисы не были, они довольно устойчивы. Это то, что люди покупают всегда. И есть трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры площадью примерно 100 квадратных метров. Эти объекты дисконтируются в первую очередь, снижаются по цене", – сказал он.

Он добавил, что вероятность снижения цены во вторичном рынке выше. Стоимость жилья может начать чуть-чуть снижаться, но все будет сильно зависеть от макроэкономики.

Инна Пахомова