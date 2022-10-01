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В регионах УФО в подготовку к отопительному сезону вложено 27 млрд рублей

Экономика, 19:30 11 октября 2022

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

27 млрд рублей вложено в подготовку к отопительному сезону в регионах УФО. Заменено почти 2,5 тыс. к. ветхих сетей, в том числе более 1,5 ты. км электрических, 464 км водопроводных, 313 тепловых и 153 км канализационных. Подготовка прошла в плановом режиме, в пяти регионах тепло запущено в полном объеме, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в УФО.

"Отопительный сезон этого года в регионах Уральского федерального округа начался на одну-две недели раньше обычного. Это обусловлено погодными условиями. Так, для Ямала и Югры период подготовки практически в два раза меньше, чем в остальных субъектах округа. При этом, основным показателем качества подготовки, к которому мы должны стремиться и который очевиден для каждого, – это снижение числа происшествий в сфере ЖКХ и бесперебойное предоставление коммунальных услуг", – подчеркнул полпред Владимир Якушев.

К холодам также подготовлены котельные, центральные тепловые пункты, водопроводные, канализационные и газовые сети. Сформированы запасы твердого и жидкого видов топлива.

Системная работа регионов позволила снизить число аварий в сфере ЖКХ, отметил полпред. По данным системы мониторинга и контроля устранения аварий (МКА ЖКХ) с 1 сентября по 10 октября на объектах жилищно-коммунального комплекса зарегистрировано 249 происшествий. За аналогичный период прошлого года их было 392.

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# Владимир Якушев , отопительный сезон , подготовка к зиме

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