  • 13 октября 202213.10.2022четверг
  • USD63,7559
    EUR62,5867
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Четыре ярмарочных площадки будут работать в Тюмени в выходные

Экономика, 09:07 13 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На четырех площадках пройдет продовольственная ярмарка в Тюмени 15 октября с 8 до 16 часов. На них можно будет приобрести мясо, рыбу, мед и другую продукцию от производителей Тюмени и юга Тюменской области.

Площадки расположатся по адресам: ул. Севастопольская, 12 — на территории, прилегающей к выставочному залу; на Цветном бульваре — у арки со стороны ул. Орджоникидзе; на ул. Льва Толстого, 31 — на территории парковки автомобилей; на пр. Солнечный, 11 — на территории, прилегающей к ТЦ "Заречный двор", сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ярмарка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:07 13.10.2022Четыре ярмарочных площадки будут работать в Тюмени в выходные
16:38 12.10.2022Языковой клуб в Тюмени на грант оптимизирует сайт и закупит оргтехнику
16:27 12.10.2022Сбербанк выбрал лучшие молодежные стартапы на Урале
16:05 12.10.2022Более 2,5 млрд рублей инвестировано в строительство объектов внутреннего туризма Тюменской области