Четыре ярмарочных площадки будут работать в Тюмени в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На четырех площадках пройдет продовольственная ярмарка в Тюмени 15 октября с 8 до 16 часов. На них можно будет приобрести мясо, рыбу, мед и другую продукцию от производителей Тюмени и юга Тюменской области.

Площадки расположатся по адресам: ул. Севастопольская, 12 — на территории, прилегающей к выставочному залу; на Цветном бульваре — у арки со стороны ул. Орджоникидзе; на ул. Льва Толстого, 31 — на территории парковки автомобилей; на пр. Солнечный, 11 — на территории, прилегающей к ТЦ "Заречный двор", сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.