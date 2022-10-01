Юные тюменцы могут присоединиться ко всероссийскому проекту "КиноДвиж"

| Фото: группа "Медиаполис" ВКонтакте | Фото: группа "Медиаполис" ВКонтакте

Школьники из Тюменской области в возрасте от 12 до 18 лет могут стать участниками всероссийского проекта "КиноДвиж". Ребят ждет серия увлекательных открытых мастер-классов по направлениям "Саунд-продакшн", "Графический дизайн", "Анимация" и "Кинопроизводство", сообщает Российское движение школьников.

Первое занятие по саунд-продакшену пройдет 27 октября. Оно будет интересно ребятам, которые хотят стать звукорежиссерами, научиться работать со звуком и узнать, как музыка влияет на восприятие кино.

30 октября на мастер-классе по графическому дизайну школьникам расскажут о том, как создать афишу к собственному проекту, а также о графических приемах и видах макетов.

1 ноября занятие посвятят анимации. Участники узнают о видах и техниках анимации, специфике короткометражной анимации, секретах ее создания. Также школьники придумают свои маленькие короткометражные истории и персонажей.

Заключительное занятие по кинопроизводству состоится 11 ноября. Ребятам покажут, как создавать документальное кино, как сделать его "живым" и интересным, как создавать короткие тизеры с закадровым голосом.

Все мастер-классы бесплатны и будут проходить в формате онлайн. Для участия в проекте "КиноДвиж" необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия.