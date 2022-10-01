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В Тобольске открыли круглосуточный кол-центр для мобилизованных граждан и их близких

Общество, 18:18 12 октября 2022

ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

Кол-центр открыли для оказания поддержки, помощи и приема обращений мобилизованных граждан и членов их семей в Тобольске, на базе Центра социального обслуживания населения.

Обратившись по телефону 8-908-874-03-19, можно получить психологическую поддержку квалифицированных специалистов, консультацию по социальным мерам, правовую помощь.

Кол-центр призван помочь обществу спокойнее взглянуть на ситуацию, поддержать и обнадежить людей, помочь в сложившейся ситуации, выявить потребности мобилизованных граждан и членов их семей.

Горячая линия работает круглосуточно.

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# горячая линия , мобилизация

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