Почти половина жителей Тюменской области сталкивалась с мошенниками
Около половины жителей Тюменской области сталкивалась с телефонными и кибер мошенниками, сообщает Центр управления регионом.
По данным онлайн-опроса , 42% жителей области сами, либо их друзья и близкие, становились жертвами мошенничества в 2022 году.
Из тех тюменцев, кто столкнулся с киберпреступлениями за этот год, 60% сообщили, что похитителям удалось их обмануть, и жители региона потеряли деньги.
Чаще всего тюменцы общаются с аферистами по телефону и в Интернете. Также жители региона сталкивались с аферами на онлайн-досках объявлений, в электронных письмах и SMS.
Отметим, что большинство опрошенных знакомы с мерами безопасности, практически все они не пересылают пароли по электронной почте и в личных сообщениях и социальных сетях.