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Почти половина жителей Тюменской области сталкивалась с мошенниками

Общество, 14:41 15 октября 2022

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Около половины жителей Тюменской области сталкивалась с телефонными и кибер мошенниками, сообщает Центр управления регионом.

По данным онлайн-опроса , 42% жителей области сами, либо их друзья и близкие, становились жертвами мошенничества в 2022 году.

Из тех тюменцев, кто столкнулся с киберпреступлениями за этот год, 60% сообщили, что похитителям удалось их обмануть, и жители региона потеряли деньги.

Чаще всего тюменцы общаются с аферистами по телефону и в Интернете. Также жители региона сталкивались с аферами на онлайн-досках объявлений, в электронных письмах и SMS.

Отметим, что большинство опрошенных знакомы с мерами безопасности, практически все они не пересылают пароли по электронной почте и в личных сообщениях и социальных сетях.

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# мошенничество

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