Школа перспективных исследований ТюмГУ проведет образовательный интенсив для старшеклассников
| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте
Образовательный интенсив "Ты. Университет. Будущее" организует Школа перспективных исследований Тюменского госуниверситета с 3 по 5 декабря. К участию приглашаются ученики одиннадцатых классов.
Участники интенсива узнают, как осознанно выбрать направление подготовки и ориентироваться в высшем образовании, научатся применять критическое мышление, решать кейсы в командах. Рабочий язык мероприятия — английский.
Регистрация на интенсив продлится до 26 октября. Необходимо выполнить тестовое задание.