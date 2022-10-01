Школа перспективных исследований ТюмГУ проведет образовательный интенсив для старшеклассников

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Образовательный интенсив "Ты. Университет. Будущее" организует Школа перспективных исследований Тюменского госуниверситета с 3 по 5 декабря. К участию приглашаются ученики одиннадцатых классов.

Участники интенсива узнают, как осознанно выбрать направление подготовки и ориентироваться в высшем образовании, научатся применять критическое мышление, решать кейсы в командах. Рабочий язык мероприятия — английский.

Регистрация на интенсив продлится до 26 октября. Необходимо выполнить тестовое задание.