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Школа перспективных исследований ТюмГУ проведет образовательный интенсив для старшеклассников

Общество, 15:15 16 октября 2022

группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Образовательный интенсив "Ты. Университет. Будущее" организует Школа перспективных исследований Тюменского госуниверситета с 3 по 5 декабря. К участию приглашаются ученики одиннадцатых классов.

Участники интенсива узнают, как осознанно выбрать направление подготовки и ориентироваться в высшем образовании, научатся применять критическое мышление, решать кейсы в командах. Рабочий язык мероприятия — английский.

Регистрация на интенсив продлится до 26 октября. Необходимо выполнить тестовое задание.

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# абитуриенты , Школа перспективных исследований

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