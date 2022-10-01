О потенциале мутантных форм ячменя рассказали биологи из Тюмени и Москвы

| Фото: пресс-служба управления стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: пресс-служба управления стратегических коммуникаций ТюмГУ

О возможностях раскрытия потенциала мутантных форм ячменя, которые могут стать решением продовольственных проблем, рассказали биологи из Тюмени и Москвы.

По словам специалистов, возможности использования нового химического мутагена фосфемида способствуют развитию мутационной селекции и дают возможность раскрытия потенциала не только распространенных разновидностей культуры, но и редких, не типичных для региона форм, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Ячмень занимает четвертое место в мире по площадям посева и по объемам производства среди зерновых культур. В Западно-Сибирском регионе он также находится на одной из лидирующих позиций. Эта культура широко применяется в различных производственных отраслях, в животноводстве, используется в качестве сырья в крупяной и пивоваренной промышленности.

Результаты работы ученых показывают, что химический мутагенез является сильным средством создания наследственного разнообразия по многим признакам. Особое внимание биологи обращают на разновидности голозерного ячменя. Несмотря на невысокую среднемноголетнюю урожайность, он имеет высокий потенциал массы зерна с растения и массы тысячи зерен. Это свидетельствует о целесообразности дальнейшего поиска исходного материала и развития селекционной работы по данному направлению, поскольку почвенно-климатические ресурсы в Западно-Сибирском регионе способны обеспечить успешное возделывание голозерных сортов.