В Ишиме создадут благотворительный счет для помощи семьям мобилизованных

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Благотворительный счет для помощи семьям мобилизованных будет создан в Ишиме. Соответствующее решение принято на заседании межведомственного штаба, сообщает городская администрация.

По данным на 19 октября из Ишима мобилизованы 29 человек, выписано 2 тыс. 148 повесток, из них вручена 461. Межведомственный штаб продолжает работу по организации поддержки семей, близких родственников мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации в ВС РФ.

Кроме того, на базе Дворца культуры работает пункт поддержки семей в формате "Социальной гостиной". В рамках акции #СвоихНеБросаем ведется сбор гуманитарной помощи мобилизованным военнослужащим.

Инициативу ишимцев поддержали и жители соседних районов – они вяжут носки, изготавливают балаклавы, стельки, складные матрасы и другие швейные изделия. К готовым посылкам прикладывают письма ишимских школьников для солдат.

"Сейчас наша задача – помочь семьям тех, кто встал на защиту нашей страны", - подчеркнул глава Ишима Федор Шишкин.