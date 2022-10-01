Праздник урожая "Тбилисоба" отметят тюменские грузины

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Праздник урожая "Тбилисоба" пройдет в Грузинском землячестве Тюмени 21 октября. Начало - в 16 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Гостей ждут традиционные грузинские угощения, чурчхела. Перед зрителями выступят коллективы ДНК "Строитель".

Тюменские грузины отмечают Тбилисобу с 1979 года. Благодаря усилиям журналиста Гванджи Мания был организован первый фестиваль, который стал ежегодным событием.

Праздник состоится по адресу: ул. Республики 252 стр. 41. Возрастное ограничение: 18+.