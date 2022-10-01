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Праздник урожая "Тбилисоба" отметят тюменские грузины

Общество, 11:15 21 октября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Праздник урожая "Тбилисоба" пройдет в Грузинском землячестве Тюмени 21 октября. Начало - в 16 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Гостей ждут традиционные грузинские угощения, чурчхела. Перед зрителями выступят коллективы ДНК "Строитель".

Тюменские грузины отмечают Тбилисобу с 1979 года. Благодаря усилиям журналиста Гванджи Мания был организован первый фестиваль, который стал ежегодным событием.

Праздник состоится по адресу: ул. Республики 252 стр. 41. Возрастное ограничение: 18+.

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# Грузия , национальности , праздник

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