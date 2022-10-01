Присвоение одной из улиц Тюмени имени Сергея Корепанова обсудят с горожанами

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Вопрос о присвоении одной из улиц Тюмени имени бывшего председателя областной думы Сергея Корепанова рассмотрят а очередном заседании профильной комиссии. Планируется, что она будет в районе "Комаровский".

Напомним, Сергей Евгеньевич Корепанов занимал должность председателя Тюменской областной думы с января 1998 года по июнь 2022 года.

Под его руководством была сформирована структура областной думы, позволяющая эффективно взаимодействовать с органами исполнительной власти региона и институтами гражданского общества.

Желающие выразить мнение в письменной или устной форме могут обратиться по адресу ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331 (секретарь комиссии Сомова Светлана Маратовна), а также по тел.: 51-00-94 или e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru до 31 октября.