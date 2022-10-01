  • 22 октября 202222.10.2022суббота
  • USD61,1958
    EUR59,8378
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Присвоение одной из улиц Тюмени имени Сергея Корепанова обсудят с горожанами

Общество, 16:07 22 октября 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Вопрос о присвоении одной из улиц Тюмени имени бывшего председателя областной думы Сергея Корепанова рассмотрят а очередном заседании профильной комиссии. Планируется, что она будет в районе "Комаровский".

Напомним, Сергей Евгеньевич Корепанов занимал должность председателя Тюменской областной думы с января 1998 года по июнь 2022 года.

Под его руководством была сформирована структура областной думы, позволяющая эффективно взаимодействовать с органами исполнительной власти региона и институтами гражданского общества.

Желающие выразить мнение в письменной или устной форме могут обратиться по адресу ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331 (секретарь комиссии Сомова Светлана Маратовна), а также по тел.: 51-00-94 или e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru до 31 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# название улицы , Сергей Корепанов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:07 22.10.2022Присвоение одной из улиц Тюмени имени Сергея Корепанова обсудят с горожанами
15:03 22.10.2022Тюменские школьники поздравят Конька-горбунка с днем рождения в Ишиме
14:52 22.10.2022Выставку декоративно-прикладного искусства "Путь мастера" пройдет в  Заводоуковске
14:05 22.10.2022Благодаря субсидированию в тюменском дворе высадили 44 тополя