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Лидеры тюменских молодежных сообществ попадут в онлайн-каталог

Общество, 16:46 24 октября 2022

Жители Тюмени и Тюменской области, реализующие социально значимые инициативы, попадут в онлайн-каталог "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее". Прием заявок на Молодежную лидерскую премию продлится до 13 ноября, сообщает мультицентр "Моя территория".

Участвовать в отборе могут лидеры молодежных сообществ, которые реализовывали проекты по собственной инициативе с 1 мая 2021 года по 30 сентября 2022 года. Предоставить можно до трех проектов, где номинант выступал в качестве руководителя.

Для участия необходимо выложить короткий видеоролик о себе и своей деятельности на странице в социальной сети и прикрепить его к форме заявки на сайте млп2022.рф.

Эксперты отберут 72 победителя, которые и войдут в каталог.

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# лидеры , молодежные проекты

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