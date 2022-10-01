Проект реконструкции Александровского сада в Тобольске представят на экспертизу

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Проект реконструкции Александровского сада в Тобольске готов, в ближайшее время его представят на экспертизу. Место хотят сделать притягательным для жителей города и туристов.

После реконструкции в Александровском саду должны появиться зоны: "В кругу семьи", "Сибирские тропы", "Внутренняя Сибирь", "Ягодная поляна", площадки для тихого отдыха, "Фотороща", оранжерея, амфитеатр.

| Фото: скриншот видео телеканала "Тобольское время" | Фото: скриншот видео телеканала "Тобольское время"

Как рассказал телеканалу "Тобольское время" главный архитектор МАУ "Архитектура и градостроительство" Тобольска Степан Галимов, в фонтане, который планируют оборудовать здесь, будет отражаться небольшая часовня шесть на шесть метров.

Напомним, ранее проект благоустройства Александровского сада в Тобольске стал одним из победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. На его реализацию из федерального бюджета направили 90 млн руб. Благоустройство сада запланировано на 2023 год.