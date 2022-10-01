Тюменцы смогут приобрести билет для незнакомца на любую выставку в Конторе пароходства

| Фото: Контора пароходства | Фото: Контора пароходства

Приобрести билет на выставку для незнакомца могут тюменцы на бессрочной акции "Счастливый билет" у администратора в Конторе пароходства в любой день с 10 до 22 часов. После покупки пользователь получит открытку, на которой можно оставить пожелания, сообщает мультицентр.

На карточке могут быть любые добрые слова, которые порадуют другого человека. Администратор передаст билет незнакомцу вместе с ней.

"На эту акцию нас вдохновила тема подвешенных напитков. Так делают во многих барах и кафе в разных городах мира. Нам показалось это очень милым, поэтому мы решили использовать идею для наших выставок. Думаем, что это простой способ сделать приятно другому, стать спонсором хорошего настроения незнакомца. Добро порождает добро", — поделилась руководитель PR-отдела мультицентра Юлия Киселева.

Льготы на акцию не распространяются, билеты продаются за полную стоимость — 250 рублей. Афишу мероприятий можно увидеть в группе во ВКонтакте, а также на сайте Конторапароходства.рф.