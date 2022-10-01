Тюменский "Рубин" обыграл сборную из Ангарска на домашней серии PARI чемпионата ВХЛ

| Фото: пресс-служба ХК "Рубин" | Фото: пресс-служба ХК "Рубин"

Со счетом 3:2 обыграли тюменцы из ХК "Рубин" команду "Ермак" из Ангарска в очередном матче домашней серии PARI чемпионата ВХЛ, который состоялся 30 октября, сообщает пресс-служба клуба.

Первый период остался за "Рубином". Болельщики стали свидетелями двух шайб в исполнении Тимура Таратунина и Ильи Кляузова. После перерыва шайба в ворота не шла, хотя моменты были, как у одной, так и другой команд. В начале третьего периода игрок "Ермака" Владислав Туник забил первую шайбу.

Второй гол в ворота "Рубина" был зафиксирован на 52 минуте. А дальше были штанги, неиспользованные моменты, пустые ворота "Ермака", тщетные попытки перевести игру в овертайм и победа "Рубина".

"Я считаю, матч складывался хорошо. Первый период полностью владели инициативой и по счету это видно. Потом где-то чуть-чуть отпустили, не знаю почему, посмотрим, разберемся. Пятиминутное удаление выбивает из колеи. Концовку выстояли, но было ожидаемо, что "Ермак" в конце добавит, проигрывать никто не хочет", - отметил главный тренер ХК "Рубин" Денис Ячменев.

После победы ХК "Рубин" остался на четвертом месте в турнирной таблице.