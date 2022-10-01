Врачи скорой помогли 19-летней тюменке с осколком стекла в глазу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Скорая помощь понадобилась 19-летней жительнице Тюмени, которой в глаз попал осколок разбитого стакана. Верные рекомендации девушке дали оказавшиеся поблизости очевидцы: не тереть глаза и не пытаться вытащить стекло самостоятельно, сообщает пресс-служба тюменской станции скорой помощи.

Прибывшие на место специалисты скорой помощи наложили асептическую повязку на поврежденный глаз и доставили тюменку в областную клиническую больницу № 2, где она получила необходимую помощь.

Фельдшеры напоминают, что попытки самостоятельно извлечь острый предмет из глаза могут нанести дополнительные повреждения и привести к осложнениям вплоть до потери зрения. Не стоит тереть глаза, снимать контактные линзы и закапывать капли, пользоваться мазями. Специалисты советуют намочить чистую ткань в прохладной воде и без давления прикрыть пострадавший глаз, а также здоровый, чтобы избежать смещения инородного тела, поскольку движения глазных яблок содружественные. После этого нужно обратиться за медицинской помощью.

Добавим, всего в выходные, 29 и 30 октября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 139 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 524 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставили 525 пациентов. В поликлиники передали 958 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Врачи оперативного отдела проконсультировали 87 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.