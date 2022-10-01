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Спортплощадку с современными тренажерами открыли на стадионе в Аромашево

Общество, 19:36 31 октября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Открытие новой спортплощадки в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" прошло на стадионе "Олимпийский" в Аромашево, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На площадке размещены более 35 тренажеров, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и воркаут-зона. Место подходит как для организованных занятий и выполнения нормативов ГТО, так и для самостоятельного использования.

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С 2019 года в Тюменской области установлено восемь подобных площадок за счет областного бюджета, из них четыре – в Тюмени и по одной в Тюменском, Казанском, Ишимском и Аромашевском районах.

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# спортивная площадка , тренажер

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